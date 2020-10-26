Otobüste iğrenç olayda yeni gelişme! Gözaltına alındı

Görüntüler sosyal medyada paylaşılarak çok sayıda kişinin tepkisini aldı. Görüntüleri çeken P.Ç.'nin şikayeti üzerine polis harekete geçerek şüpheli M.R.Ö(44) gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden de benzer suçlardan poliste kaydı olduğu anlaşıldı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kabataş hattında sefer yapan İETT otobüsünde meydana geldi. Otobüste etrafında bulunan yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta mastürbasyon yaptı. Hemen solundaki kadın yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde 30'lu yaşlardaki kişinin, oturduğu koltukta etrafına bakınarak mastürbasyon yaptığı görülüyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine görüntüleri gören çok sayıda kişi, duruma tepki gösterdi. Görüntüleri çeken P.Ç. adlı kadının şikayeti üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli M.R.Ö(44)'yi Beşiktaş Meydan'ındaki otobüs duraklarında otobüsten indiği sırada yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli M.R.Ö.'nün poliste; 5'i cinsel taciz, 1'i hayasızca hareketler olmak üzere 7 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.