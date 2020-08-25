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25.08.2020 - 10:10 | | DHA

Otobüste kadına tokat! Kimsenin müdahale etmedi

İstanbul Arnavutköy’de otobüste yolculuk eden bir kişi, bilinmeyen nedenle bir anda yanındaki kadına tokat atarak hakaret etti. Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otobüste kadına tokat! Kimsenin müdahale etmedi

Görüntüler dün akşam saatlerinde Mescidi Selam - Karaburun hattında sefer yapan 336K otobüsünde çekildi. Maske takmadığı için otobüsteki bazı yolcular tarafından uyarılan kişi, bilinmeyen nedenle yanında oturan kadına bir anda tokat attı. Aynı kişi ardından kadınla tartışıp hakaretlerde bulundu

Otobüsteki kimsenin müdahale etmediği o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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