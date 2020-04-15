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15.04.2020 - 12:05 | | DHA

Otobüste yakalanan 4 corona virüs hastası için suç duyurusu ve para cezası

İstanbul'dan Van'a giderken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in bilgilendirmesiyle Erzincan’da durdurulan yolcu otobüsünde yakalanan 4 corona virüs hastası hakkında, toplum sağlığını tehlikeye attıkları için suç duyurusunda bulunuldu. Bu kişilere 3 bin 150'şer liralık ceza da uygulandı.

Otobüste yakalanan 4 corona virüs hastası için suç duyurusu ve para cezası

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in, İstanbul'dan Van'a giden yolcu otobüsündeki 4 yolcunun corona virüs hastası olduğunu ihbar etmesi üzerine otobüs, dün Erzincan kent girişinde durduruldu.

Güvenlik önlemleri alınarak, şoförler ve muavin dahil toplam 21 kişi içindeki corona virüs hastası 4 yolcu, ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedavisi devam eden 4 kişi hakkında toplum sağlığını tehlikeye attıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Bu kişilere 3 bin 150'şer liralık idari para cezası da uygulandığı öğrenildi. Otobüs içindeki diğer kişiler ise Van'da 14 gün karantinaya alındı.

 

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