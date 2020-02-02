MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otobüste yaşlıların kavgası tansiyonu yükseltti!
ABONE OL
02.02.2020 - 10:44 | | İHA

Otobüste yaşlıların kavgası tansiyonu yükseltti!

İstanbul Ataşehir’de seyir halinde olan halk otobüsünde bulunan iki yaşlı yolcu arasında kavga çıktı. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüste yaşlıların kavgası tansiyonu yükseltti!

Olay, önceki gün Ataşehir’de Kayışdağ mevkiinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seferini yapan bir otobüsün içerisinde 2 yaşlı yolcu arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Tartışma ile başlayan kavga hakaretler ile büyüdü. Yaşlı yolcular birbirinin üzerine yürümeye çalışırken, devreye diğer yolcular girerek kavgayı ayırdı. Tansiyon kısa süreli büyüse de yolcuların devreye girmesiyle otobüs seferi normale döndü.

Tartışan 2 yaşlı yolcu vatandaşlar ayırdıktan sonra otobüsten inerek olay yerinden uzaklaştı. Öte yandan, kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan otobüste yaşlılar tartışıyor, kavgaya tutuşan yaşlıları yolcular ayırmaya çalışıyor.

 

 

Antalya'da sıcak havayı fırsat bilenler sahillere akın ettiAntalya'da sıcak havayı fırsat bilen tatilciler denizde yüzüp, sahilde güneşlendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre tarihleri hangi gün...

İlk cemre ne zaman düşecek? Cemre tarihleri hangi gün...

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

1545 lira taksitle sıfır otomobil!

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

Balık tezgahlarında fiyatlar

Balık tezgahlarında fiyatlar

Sıradaki Haber