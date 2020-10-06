06.10.2020 - 18:26 | | İHA
Otobüsten inmedi! Herkesi isyan ettirdi
Sivas’ta Covid-19 tedbirleri kapsamında yolcu kapasitesi aşıldığı için otobüsten indirilmek istenen yaşlı adam çevresine tehditler savurdu.
Covid-19 tedbirleri kapsamında halk otobüslerinde ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 25 oranında yolcu taşımasına karar verilmişti. Bu kuralı hiçe sayan yaşlı bir vatandaşsa otobüsten inmeyerek halk otobüsü şoförüyle tartıştı.
Yaşlı adamın otobüsten inmek istememesiyse otobüste yolculuk yapanları ve şoförü isyan ettirdi. Şoförün ve yolcuların çabası sonrası yaşlı adam, tehditler savurarak araçtan indi. Yaşlı adamın araçtan indiği esnada şoföre ‘seni gebertirim’ demesiyse dikkat çekti.
Yaşlı adamın otobüsten inmek istemediği anlarsa cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
TBMM Başkanı Şentop: Türkiye ekonomik olarak salgından en az etkilenen 3'üncü ülkeTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bu yıl pandemi nedeniyle çevrimiçi düzenlenen Endüstriyel Fuarı'nın açılışına canlı bağlantı ile katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucu yayınlandı. Türkiye'nin ekonomik olarak salgından en az etkilenen 3üncü ülke olarak yer aldığı görülmektedir" dedi.