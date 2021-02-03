MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otobüsü durağında taciz! Çığlık atınca ortaya çıktı
ABONE OL
03.02.2021 - 09:22 | | DHA

Otobüsü durağında taciz! Çığlık atınca ortaya çıktı

İzmir'de otobüs durağında bekleyen B.A. adlı genç kıza cinsel organını gösteren Ü.T. vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Şüphelinin cinsel istismar suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

Otobüsü durağında taciz! Çığlık atınca ortaya çıktı

Olay, dün saat 20.30 sıralarından Halil Rıfat Paşa Caddesi'nde üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, cinsel taciz suçundan 3, hayasızca hareketler suçundan 2, tehdit ve çocuk istismarı suçlarından birer sabıka kaydı bulunduğu ortaya çıkan Ü.T. (61), durakta bekleyen B.A.'ya (21) cinsel organını gösterdi.

Genç kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalışan Ü.T., vatandaşlar tarafından yakalandı.

Polis ekiplerine teslim edilen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Beylikdüzü'nde minibüstekiler taksiciyi dövdü, İETT şoförü ayırdıTaksiyle panelvan minibüs arasındaki kaza sonrası 3 kişi taksiciyi darp etti. İETT şoförü kavgayı ayırırken yaşananlar cep telefonu kamerasında yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Melih Bulu kimdir, nereli? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu biyografisi

Melih Bulu kimdir, nereli? Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu biyografisi

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Ücret ödenmiyor, süre uzatıldı! 60 gün detayı...

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Mezarlıkta yönü farklı mezar, herkesi şaşırtıyor

Mezarlıkta yönü farklı mezar, herkesi şaşırtıyor

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet