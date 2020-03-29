Otogarda kaldılar! İzin için bekliyorlar

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yeni tip corona virüs vakalarının artmasından dolayı şehirler arası taşımacılık valilik iznine bağlandı. Adana Otogarında kimi otobüs firmaları taşımacılığa ara verirken kimi firmalar ise valilik izniyle gelen yolcuları taşımak için beklemeye başladı.

Dün saat 17.00'de başlayan yasaktan önce yola çıkmayanlarsa, memleketlerine gitmek için geldikleri otogarda kaldı. Şahıslar izin için onay beklemeye başladı.