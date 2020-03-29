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29.03.2020 - 11:20 | | İHA

Otogarda kaldılar! İzin için bekliyorlar

Yeni tip corona virüs nedeniyle şehirler arası seyahat valilik iznine bağlanınca yasak öncesi Adana'ya gelenler otogarda kaldı ve seyahat izni için beklemeye başladı.

Otogarda kaldılar! İzin için bekliyorlar
Otogarda kaldılar! İzin için bekliyorlar
Otogarda kaldılar! İzin için bekliyorlar
Otogarda kaldılar! İzin için bekliyorlar
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İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yeni tip corona virüs vakalarının artmasından dolayı şehirler arası taşımacılık valilik iznine bağlandı. Adana Otogarında kimi otobüs firmaları taşımacılığa ara verirken kimi firmalar ise valilik izniyle gelen yolcuları taşımak için beklemeye başladı.

Dün saat 17.00'de başlayan yasaktan önce yola çıkmayanlarsa, memleketlerine gitmek için geldikleri otogarda kaldı. Şahıslar izin için onay beklemeye başladı.

Manisa'da 4.1 büyüklüğünde depremManisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.56'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 08.56 olarak açıklanırken derinliği 7.04 km olarak kaydedildi.
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