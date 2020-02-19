19.02.2020 - 15:40 | | DHA
Otomobil 10 metreden uçtu! Küçük kız ve anne yaralandı
Tekirdağ’da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 10 metre yükseklikten site bahçesine düşen otomobilde Eylem K. ile kızı Zeynep K. (3) hafif yaralandı.
Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Eylem K.'nın idaresindeki 59 ED 292 plakalı otomobil, sürücüsünün kontolünden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten bir sitenin bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ters dönen otomobilde hafif yaralanan Eylem K. ile kızı Zeynep K., ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil düştüğü yerden çekici yardımıyla çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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