MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otomobil 6 metreden sitenin bahçesine düştü!
ABONE OL
29.01.2020 - 16:15 | | İHA

Otomobil 6 metreden sitenin bahçesine düştü!

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin 6 metre yükseklikten sitenin bahçesine düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil 6 metreden sitenin bahçesine düştü!

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçe merkezinde bulunan istasyon kavşağında meydana geldi. Can Ahmet Uğur yönetimindeki 78 SH 723 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 6 metre yükseklikten sitenin bahçesine düştü. Kazada ters dönen araçta bulunan sürücü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

 

    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

    Fatih'te zincirleme kaza! Yaralılar var

    Corona virüsü kaçışı!

    Corona virüsü kaçışı!

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    Dev destek! 2020'de Bin 700 liraya çıkıyor

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    İşte Elâzığ’da kırılan yüzey

    Sıradaki Haber