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19.07.2020 - 03:56 | | AA

Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil bahçe duvarına çarptı: 2 yaralı

Bünyamin Aksoy (36) idaresindeki 03 SH 991 plakalı otomobil, Sandıklı - Hocalar kara yolunun 13. kilometresinde Baştepe köyündeki bir evin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, sürücü ve otomobildeki Ömer Bahçin (38) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ağabeyi kaza yaptı, o yedek lastiği almaya çalıştıAntalya'da, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Elciler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen kardeşi ise kaybolacağı gerekçesiyle aracın yedek lastiğini almak istedi. Polisin ikazıyla lastiği bırakan kişi, olay yerinden uzaklaştı.
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