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17.06.2020 - 18:34 | | DHA

Otomobil bahçeye uçtu! 1 kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, freni boşalan otomobilin bahçeye uçması sonucu Ali Kazın hayatını kaybetti, eşi Güler Kazın ise yaralandı.

Otomobil bahçeye uçtu! 1 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hendek Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Kazın yönetimindeki 54 ND 887 plakalı otomobil freninin boşalması sonucu tarlaya uçtu. Kazada, Ali Kazın ve eşi Güler Kazın yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobil bahçeye uçtu 1 kişi hayatını kaybetti

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı çift, Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Ali Kazın, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. 

Sedyedeki yaralıyı yumruklamışlardı, adliyeye sevk edildilerKaraman’da, 'yan baktığı' gerekçesiyle bıçakladıkları Osman B.'ye, götürüldüğü hastanede, sedyede taşındığı sırada yumrukla saldıran kardeşler İsmet G. (25) ve Murat G.(32), adliyeye sevk edildi.
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