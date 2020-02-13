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13.02.2020 - 12:10 | | İHA

Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 3 yaralı

Sivas’ta yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı.

Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Kayseri karayolu Koyuncu köyü mevkiinde meydana geldi. M.D. idaresindeki 34 BZ 8613 plakalı otomobil. yoğun kar yağışının ve tipinin etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerle saplandı.

Kazada araçta bulunan aynı aileden S.D., A.D., Elifnaz D. ve otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 8 yaşındaki Elifnaz D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi devam ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Otomobil bariyerlere saplandı: 1 ölü, 3 yaralıSivas’ta yoğun kar yağışı ve tipinin etkisiyle kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk öldü, 3 kişi de yaralandı.
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