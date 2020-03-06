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06.03.2020 - 11:49 | | DHA

Otomobil beton mikseriyle çarpıştı: 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından alev alan otomobil ise yanarak kullanılmaz hale geldi.

Otomobil beton mikseriyle çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, bugün saat 06.00 sıralarında Fethiye- Antalya Karayolu Çırpı mevkisinde meydana geldi. Çağatay Ş. idaresindeki 48 JR 808 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Mustafa G. idaresindeki 07 RL 811 plakalı beton mikserine çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilerek yan yattı. Sürücü Çağatay Ş.'nin kendi imkanlarıyla çıktığı otomobil, alev aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kazada yaralanan sürücüler ise sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

 

Kocasını gaspçılardan böyle kurtardıFATİH'te, dağıtıma çıkan kuyumcu kuryesini gasp etmeye çalışan 4 kişilik motosikletli çeteye, kuryenin yanındaki karısı engel oldu. Gaspçıların elektroşokla etkisizleştirmeye çalıştığı kadın, yerde sürüklenmesine rağmen pes etmeyip kocasına yardım etti. Vatandaşların koşarak yardıma gelmesiyle gaspçılar kaçarak kayıplara karıştı. Dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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