MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otomobil buzlanan yolda şarampole devrildi: 2 yaralı
ABONE OL
24.12.2020 - 11:47 | | DHA

Otomobil buzlanan yolda şarampole devrildi: 2 yaralı

Malatya’nın Darende ilçesinde, kar yağışının ardından buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Otomobil buzlanan yolda şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri yolu Yenipınar mevkiinde meydana geldi. Gazi Altıntop yönetimindeki 59 YP 947 plakalı otomobil; buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıktı ve takla atarak şarampole devrildi. Devrilen otomobilin sürücüsü Gazi Altıntop ile yanındaki akrabası Mustafa Altıntop yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Gazi Altıntop'un hayati tehlikesinin bulunmadığı Mustafa Altıtop'un ise durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

100 milyon TL için geri sayım başladı! Yılbaşı biletlerinin yüzde 80'i tükendiHeyecanın zirve yaptığı geri sayım başladı. Milli Piyango büyük ikramiyesi bu yıl 100 milyon lira. Bilet satışları sürüyor, emekçi satıcılar sokaklarda hem umut satıyor hem ekmek kazanıyor. Vatandaş ise 100 milyon liralık dev ikramiye için kuyruklarda sıra bekliyor. 2021'e sadece günler kalmışken, CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman milli piyango heyecanı izlenimlerini aktardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski mankenin evinde cinayete 18 yıl hapis

Eski mankenin evinde cinayete 18 yıl hapis

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Son dakika... İstanbul’da dev operasyon! Hepsi tek tek durduruldu

Son dakika... İstanbul’da dev operasyon! Hepsi tek tek durduruldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet