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19.07.2020 - 12:11 | | DHA

Otomobil demir bariyerlere girdi! Sürücü, eşi ve kızı yaralandı

İzmit’te, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, demir bariyerlere çarptı. Kazada bariyer otomobilin içerisine girerken; sürücü, eşi ve kızı yaralandı.

Otomobil demir bariyerlere girdi! Sürücü, eşi ve kızı yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde İzmit D-100 Karayolu Halkevi mevkiinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen Metin Armutlu yönetimindeki 34 DP 7601 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Bariyerler otomobilin içerisine girerken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, araç içerisinde sıkışan Metin Armutlu’yu kurtarırken, sağlık ekibi de araçtan inen sürücünün eşi Serap Armutlu ve kucağındaki kızına ilk müdahalede bulundu. Yaralanan Metin Armutlu, eşi Serap Armutlu ve ismi öğrenilemeyen kızları İzmit Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

İtfaiye ekiplerinin demir bariyeri kesmesinin ardından, kaza yapan otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Yolda yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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