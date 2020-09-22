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22.09.2020 - 16:26 | | DHA

Otomobil direğin içinden geçti! Burnu bile kanamadı

İzmir'in Tire ilçesinde yüksek gerilim hattı direğine çarpan otomobil hurdaya döndü. Çarpmanın etkisiyle yüksek gerilim hattı direği devrilirken otomobil sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Otomobil direğin içinden geçti! Burnu bile kanamadı

Kaza bugün Tire – Belevi yolunda Belevi Gölü yakınlarında meydana geldi. Tire yönünden Belevi istikametinde seyir halinde olan 35 MD 0041 plakalı Volvo marka otomobil, iddiaya göre eski yol yerine, yapımı devam eden ve henüz trafiğe açılmamış olan yola girdi.

Otomobil direğin içinden geçti Burnu bile kanamadı

Yolda hızla seyreden otomobil, bir anda yolun bitmesiyle araziye uçarak, arazideki yüksek gerilim hattı direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle devasa direk devrilirken, otomobilde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Otomobil sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

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