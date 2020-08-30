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30.08.2020 - 13:15 | | DHA

Otomobil evin yatak odasına girdi! Yaralılar var

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki evin yatak odasına girdi. Kazada evde bulunan 1 kişi ile sürücü yaralandı.

Otomobil evin yatak odasına girdi! Yaralılar var

Kaza, saat 11.30 sıralarında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı’nda meydana geldi. Üzeyir Türk (23) yönetimindeki 60 AAJ 190 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırımı da aşan otomobil, Hayri Akbulut'a ait yol kenarındaki eve çarptı.

Kazada evin yatak odasının duvarını yıkıp, içeri giren otomobilin sürücüsüyle, kaza sırada evde bulunan Ahmet Can Çelik (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

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