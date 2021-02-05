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05.02.2021 - 13:54 | | DHA

Otomobil hurdaya döndü! Dede ve torunu yaralı

Samsun’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada Recep Y. (73) ile torunu Zümra K. (6) yaralandı.

Otomobil hurdaya döndü! Dede ve torunu yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında İlkadım ilçesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. Recep Y. yönetimindeki 55 EH 507 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce kaldırıma, ardından da aydınlatma direğine çarptı. Kazada, otomobilde sıkışan Recep Y. ile torunu Zümra K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Recep Y., itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Dede ve torunu, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Recep Y.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Hurdaya dönen araç ise çekici ile kaldırıldı.

 

 

Otomobil otoyol gişelerine çarptı! 2 kişi öldü 2 kişi yaralandıAydın’da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, otoyol gişelerine çarptı. Kazada sürücü ve ön yolcu koltuğunda oturan 2 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Gişeye yaklaşırken 30 km hız tabelası dikkat çekti.
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