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09.09.2020 - 11:29 | | DHA

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü!

Bursa’nın İznik ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ali A. (55), yola savrularak, yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü!

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Ali A. yönetimindeki 16 VZ 533 plakalı motosiklet ile sola dönmek isteyen Ayfer K.'nin kullandığı 34 VG 0952 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü Ali A. yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Ali A.'yı ambulansla İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ali A., buradaki ilk müdahalenin ardından Bursa'daki hastaneye sevk edildi.

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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