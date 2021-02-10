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10.02.2021 - 04:12 | | DHA

Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı

Ankara'da otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı

Kaza saat 21.20'de Başkent'in Yenimahalle ilçesi Ostim Mahallesi'nde meydana geldi. Kamil A. yönetimindeki 06 KA 3008 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Uzay Çağı Caddesi ile Abdulkadir Geylani Caddesi kesişiminde Mahmut U. yönetimindeki 06 M 0060 plakalı hurda kağıt yüklü kamyonete çarptı. 

Otomobil ile hurda kağıt yüklü kamyonet çarpıştı

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, trafik lambasının bulunduğu direğine çarparak durabildi. Kazada iki araç sürücüsü ile kamyonette bulunan Suriye uyruklu Rahib U. Sait U. ve Talip U. yaralandı.

Yaralılar sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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