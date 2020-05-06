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06.05.2020 - 00:01 | | DHA

Otomobil ile kamyon çarpıştı! 2 ölü var...

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet K'nin kullandığı 34 FF 7787 plakalı kamyon, Fethiye-Antalya kara yolu Saklıkent Kavşağı'nda, Hilmi Sert (60) yönetimindeki 07 D 4341 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Sert ile otomobildeki Canser Zeytinci (62) ağır yaralandı. Fethiye'deki hastanelere kaldırılan yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı. Görüntüde, kavşağa kontrolsüz giren otomobile, ana yoldan gelen kamyonun çarpma anı yer alıyor.

Kayseri'de trafik kazasıKayseri'de, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
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