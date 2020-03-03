MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
ABONE OL
03.03.2020 - 13:54 | | DHA

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, minibüs ile çarpışan otomobil ağaca çarparak durabildi. Yaralanan otomobil sürücüsü tedaviye alındı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kaza öğle saatlerinde, Akyazı Karaçalılık Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Furuncu’nun kullandığı 54 M 2008 plakalı minibüs, caddeye çıkan Ahmet Kanmaz’ın sürücüsü olduğu 54 H 4173 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Ahmet Kanmaz araçta sıkışırken, kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Araçtan çıkarılan Ahmet Kanmaz, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Litre fiyatı 150 lira olan eşek sütüne yoğun ilgiAdana'da bir besici tarafından üretilen eşek sütü, litre fiyatı 150 TL olmasına rağmen yoğun ilgi görüyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadın cinayetleri son iki ayda yüzde 32 oranında düştü

Kadın cinayetleri son iki ayda yüzde 32 oranında düştü

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

SGK devreye girdi! Süre doldu emekliye 2 bin 500 lira...

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

TBMM'de kapalı oturum! Görüşmeler 10 yıl 'devlet sırrı' kapsamında

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Yunanistan'a insanlık dersi! 78 yıl önce...

Sıradaki Haber