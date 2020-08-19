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19.08.2020 - 01:04 | | DHA

Otomobil iş yerine daldı! 1 dakika ile hayatları kurtuldu!

Ankara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bambu malzemeleri satılan iş yerine daldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.34'te Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı'nda meydana geldi. Ulus yönüne giden plakası belirsiz otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu hızla yol kenarındaki bambu malzemeleri satılan iş yerine daldı. Otomobil sürücüsü, kazayı yara almadan atlatırken, iş yeri önünde o sırada kimsenin olmadığı belirlendi. Hurdaya dönen otomobil, çekiciyle kaldırılırken iş yerinde hasar oluştu. Öte yandan kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobil iş yerine daldı 1 dakika ile hayatları kurtuldu



'1- 1,5 DAKİKA ÖNCE OLSAYDI BİZ DE CANIMIZDAN OLMUŞTUK'

Kaza öncesi dükkan önünde oturduklarını söyleyen iş yeri sahibi Ümit D., "Biz içeride müşterimize mal teslim ediyorduk. Büyük bir gürültü duyduk. Gelen araba, müşterimizin arabasına vurup bizim mallarımızı da süpürdü. 1- 1,5 dakika önce olsaydı biz de canımızdan olmuştuk. 3 aile, 6 kişi kapının önünde oturuyorduk kaza öncesinde. Bomba patladı sandık, kaza olunca" ifadelerini kullandı.

Ankara'da otomobil iş yerine daldıAnkara'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bambu malzemeleri satılan iş yerine daldı. Şans eseri ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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