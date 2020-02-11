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11.02.2020 - 15:57 | | DHA

Otomobil istinat duvarına çarptı! Sürücü yaralandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, otomobilin yol kenarındaki istinat duvarına çarpması sonucu sürücü yaralandı.

Otomobil istinat duvarına çarptı! Sürücü yaralandı

Kaza öğle saatlerinde, Kartepe Tepetarla mevkisinde meydana geldi. Uğur Yılmaz (34) idaresindeki 34 AAN 167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Sürücü Yılmaz, ön tarafı hurdaya dönen otomobil içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi.

İtfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Uğur Yılmaz, Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. 

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Misliyle belalarını buldularCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde konuşma yaptı. İdlib'de rejim unsurlarının alçak saldırısıyla ilgili son dakika açıklaması yapan Erdoğan, "Misliyle belalarını buldular ama yetmez daha devam edecek. Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler." dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki AK Parti Grup toplantısında İdlib'deki saldırı sonrası atılacak adımları açıklayacaklarını bildirdi.
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