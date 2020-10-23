Otomobil kamyonla çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Oğuzhan Gülbay yönetimindeki 14 BL 161 plakalı otomobil, yola çıkmaya çalışan Cafer Tunç'un kullandığı 81 EH 661 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Furkan Dülger ile kamyon sürücüsü Cafer Tunç yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan Furkan Dülger ile Cafer Tunç, sağlık görevlilerince yapılan müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.