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23.10.2020 - 19:55 | | DHA

Otomobil kamyonla çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, otomobilin yola çıkmaya çalışan kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil kamyonla çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Oğuzhan Gülbay yönetimindeki 14 BL 161 plakalı otomobil, yola çıkmaya çalışan Cafer Tunç'un kullandığı 81 EH 661 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Furkan Dülger ile kamyon sürücüsü Cafer Tunç yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan Furkan Dülger ile Cafer Tunç, sağlık görevlilerince yapılan müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobil kamyonla çarpıştı: 2 kişi yaralandı

Genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırıBayrampaşa'da bir saldırgan kaldırımda arkadaşıyla yürüyen genç kızı bıçaklayarak kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda genç kızın bacağına yedi dikiş atılırken, bıçaklı saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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