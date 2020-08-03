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03.08.2020 - 03:25 | | Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

Otomobil KGYS direğine çarptı! Yaralılar var...

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin Kent Güvenlik Yönetim Sisitemi (KGYS) direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, Irak uyruklu 4 kişi yaralandı.

Otomobil KGYS direğine çarptı! Yaralılar var...

 

Kaza, saat 23.00 sıralarında Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda meydana geldi. Çankaya Köşkü yönünde giden Mohammed İ. yönetimindeki 06 CD 7439 plakalı Irak Büyükelçiliği'ne ait otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu emniyete ait KGYS direğine çarptı. Kazada, sürücü Mohammed. İ. ile Hadim.H., Klatıl. K. ve Şahid.N. yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Otomobil KGYS direğine çarptı Yaralılar var...

Polis, kaza hakkında soruşturma başlattı.

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