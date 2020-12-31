MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü!
ABONE OL
31.12.2020 - 06:10 | | AA

Otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü!

Bahçelievler'de sürücüsünün drift ve hız yaptığı iddia edilen bir otomobilin markete girmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.

Otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü!

Rehber Caddesi'nde seyir halinde sürücüsünün drift yaptığı öne sürülen 06 SGR 18 plakalı otomobil, 5 katlı binanın girişindeki marketin vitrininden içeri girdi.

Çarpmanın etkisiyle otomobil tutuştu ve marketin iç kısmında yangın başladı. Hızla ilerleyen yangın binanın dış cephesine ve caddede bulunan başka bir otomobile de sıçradı.

Otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri binadaki ve 2 otomobildeki yangını söndürdü.

Otomobil markete girdi, ortalık savaş alanına döndü


Görgü tanıkları yangına sebep olan otomobilin içinde bulunan 4 kişinin, olay yerinden kaçtığını söyledi.

Pelet fabrikasında korkutan yangınMuğla’nın Bodrum ilçesinden Pelet fabrikası, marangozhane ve talaş sıkıştırma atölyesinde çıkan yangın tüm iş yerini küle çevirdi. Alev topuna dönen işletmeyi söndürmek için iş makinaları, itfaiye ekipleri seferber oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

202 Yılbaşı nedir? Google'ın bugüne özel Doodle'ı 202 Yılbaşı ne demek?

202 Yılbaşı nedir? Google'ın bugüne özel Doodle'ı 202 Yılbaşı ne demek?

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

Son dakika... Aylin Sözer cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Saat 08.50, adım adım dehşet...

Son dakika... Aylin Sözer cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı! Saat 08.50, adım adım dehşet...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet