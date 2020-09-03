Otomobil motosiklete Ã§arpÄ±p, kaÃ§tÄ±; 1 Ã¶lÃ¼, 1 yaralÄ±

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03.09.2020 - 11:56 | | DHA

Otomobil motosiklete çarpÄ±p, kaçtÄ±; 1 ölü, 1 yaralÄ±

Zonguldak'Ä±n EreÄŸli ilÃ§esinde, otomobil,Â  motosiklete Ã§arptÄ±. Motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi kazada, otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ kaÃ§tÄ±. Kaza, gÃ¼venlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

Otomobil motosiklete çarpÄ±p, kaçtÄ±; 1 ölü, 1 yaralÄ±

Kaza, dÃ¼n saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda GÃ¶Ã§menler KavÅŸaÄŸÄ±â€™nda meydana geldi. HÃ¼seyin OdabaÅŸ (25) yÃ¶netimindeki 67 AAT 991 plakalÄ± motosiklete, arkasÄ±ndan gelen ve plakasÄ± Ã¶ÄŸrenilemeyen otomobil Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ OdabaÅŸ ile arkasÄ±nda oturan S.A. yola savruldu. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ise durmayarak, kaÃ§tÄ±.

KazayÄ± gÃ¶renler, polisi ve 112 Acil'i arayarak yardÄ±m istedi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±larÄ±, ambulansla EreÄŸli Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. HÃ¼seyin OdabaÅŸ, yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

OTOMOBÄ°L SÃœRÃœCÃœSÃœ ARANIYOR

Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n motosiklete Ã§arpÄ±p, durmayarak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± anlar gÃ¼venlik kameralarÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Polis kaÃ§an otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼ yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

DehÅŸet anlarÄ±.. ArkadaÅŸlarÄ±yla tartÄ±ÅŸtÄ±, bacaÄŸÄ±ndan vurulduMaltepe'de otomobil içerisinde arkadaÅŸlarÄ±yla tartÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan Sezer A. tartÄ±ÅŸmanÄ±n büyümesi üzerine araç sürücüsü tarafÄ±ndan bacaÄŸÄ±ndan vuruldu. OlayÄ±n ardÄ±ndan arkadaÅŸlarÄ± araçla kaçarken yaralÄ± Sezer A. ise ambulansla hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Olay anÄ± ise güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.
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