Otomobil motosiklete Ã§arpÄ±p, kaÃ§tÄ±; 1 Ã¶lÃ¼, 1 yaralÄ±

Kaza, dÃ¼n saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda GÃ¶Ã§menler KavÅŸaÄŸÄ±â€™nda meydana geldi. HÃ¼seyin OdabaÅŸ (25) yÃ¶netimindeki 67 AAT 991 plakalÄ± motosiklete, arkasÄ±ndan gelen ve plakasÄ± Ã¶ÄŸrenilemeyen otomobil Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle motosiklet sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ OdabaÅŸ ile arkasÄ±nda oturan S.A. yola savruldu. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ise durmayarak, kaÃ§tÄ±.

KazayÄ± gÃ¶renler, polisi ve 112 Acil'i arayarak yardÄ±m istedi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri, yaralÄ±larÄ±, ambulansla EreÄŸli Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. HÃ¼seyin OdabaÅŸ, yapÄ±lan mÃ¼dahalelere raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

OTOMOBÄ°L SÃœRÃœCÃœSÃœ ARANIYOR

Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n motosiklete Ã§arpÄ±p, durmayarak kaÃ§tÄ±ÄŸÄ± anlar gÃ¼venlik kameralarÄ± tarafÄ±ndan saniye saniye gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Polis kaÃ§an otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼ yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.