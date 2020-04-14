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14.04.2020 - 10:32 | | AA

Otomobil park halindeki araca çarptı! Yaralılar var

Konya'nın Akşehir ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Otomobil park halindeki araca çarptı! Yaralılar var

İbrahim B. yönetimindeki 42 NE 679 plakalı otomobil, Cumhuriyet  Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, park halindeki  34 BVT 142 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Otomobil park halindeki araca çarptı Yaralılar var

Kazada, sürücü İbrahim B.(23) ile bu araçta bulunan T.Ç.(22), F.Ç.(24)  ve Z.K.(20) yaralandı. Akşehir Devlet Hastanesi ve Özel Park Hayat Hastanesine kaldırılan  yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

 

 

 

 

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