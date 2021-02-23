Otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Salih Karabaş'ın (19) kullandığı 07 ANE 152 plakalı otomobil ara sokağa girmek için şerit değiştirdiği sırada aynı yönden gelen Emrah Demirhan (29) yönetimindeki 07 V 7331 plakalı otomobille çarpıştı. Emrah Demirhan'ın kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak sulama kanalına düştü. Kazada Emrah Demirhan ile aynı araçtaki Ümit Demirhan yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine ambulanslar ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Emrah Demirhan ve Ümit Demirhan'ı hastaneye götürdü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.