Otomobil takla attı! Sürücü ve eşi yaralandı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Dokuztekne Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul’dan, Gaziantep’e giden Aziz Y. yönetimindeki 41 AG 724 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Otomobilin su kanalına düştüğü kazada, sürücü Aziz Y. ile yanındaki eşi Melek Y., hafif yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralı çift, Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Türk donanmasının havadaki gözü!Türk savunma sanayisinde Meltem-2 Projesi kapsamında üretilen "P235 Deniz Karakol Uçakları", üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin hem Mavi Vatan'daki hem de uluslararası sulardaki çıkarlarının korunmasından NATO çerçevesinde dost ve müttefik unsurlarla yürütülen faaliyetlere kadar Türk Deniz Kuvvetlerinin pek çok görevde havadaki gözü ve gücü olmaya devam ediyor.