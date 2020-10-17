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17.10.2020 - 09:49 | | DHA

Otomobil, taklalar atarak ağaca çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün sollama yapmak istediği otomobil kontrolden çıkarak, takla attı. Otomobilin ağaca çarparak durduğu kazada, 2 kişi ağır yaralandı.

Otomobil, taklalar atarak ağaca çarptı

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında İnegöl ilçesindeki kırsal Ortaköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Ortaköy Mahallesi yönünde giden Enes Şen (24) yönetimindeki 16 K 8607 plakalı otomobil, sollama sırasında sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil art arda takla atıp, yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü ile beraberindeki arkadaşı Emre Korkmaz (23) otomobilde sıkıştı. Ağır yaralanan 2 arkadaş, sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarılarak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Otomobil, taklalar atarak ağaca çarptı

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