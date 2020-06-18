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18.06.2020 - 13:45 | | DHA

Otomobil, tarlaya devrildi: 2 aylÄ±k Bora ve annesi öldü, 2 kiÅŸi yaralÄ±

BingÃ¶l'de, kontrolden Ã§Ä±kan otomobil, taklaÂ atarak,Â tarlaya devrildi. Kazada araÃ§taki 2 aylÄ±k Bora EnÃ¼l ile annesi Fadime EnÃ¼l (33) yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi,Â sÃ¼rÃ¼cÃ¼Â Caner EnÃ¼l ve 1 kiÅŸi de yaralandÄ±.Â

Otomobil, tarlaya devrildi: 2 aylÄ±k Bora ve annesi öldü, 2 kiÅŸi yaralÄ±

Kaza, dÃ¼n merkeze baÄŸlÄ± BingÃ¶l Sancak beldesi SudÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÃ¶yÃ¼ mevkisindeÂ meydana geldi. Caner EnÃ¼l'Ã¼n kullandÄ±ÄŸÄ±Â 47 DL 242 plakalÄ± otomobil, kontrolden Ã§Ä±karak, taklaÂ atÄ±p, tarlaya yuvarlandÄ±.

Kazada hurdaya dÃ¶nen araÃ§taki 2 aylÄ±k Bora EnÃ¼l ile annesi Fadime EnÃ¼l,Â yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Caner EnÃ¼l ile ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen kiÅŸi de yaralandÄ±. Ã‡evredekilerin haber vermesiyleÂ kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k ekibi, ilk mÃ¼dahale sonrasÄ± 2 yaralÄ±yÄ± ambulanslarlaÂ BingÃ¶l Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.Â 

Fadime EnÃ¼l ve bebeÄŸi Bora EnÃ¼l'Ã¼n cansÄ±z bedenleri ise morga konuldu. KazaylaÂ ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

Ä°stanbul'u saÄŸanak ve dolu vurduGelen bir son dakika haberine göre, Ä°stanbul'da ÅŸiddetli yaÄŸmur ve dolu yaÄŸÄ±ÅŸÄ± etkili oluyor. BaÄŸcÄ±lar'da etkili olan yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle yollar göle döndü.
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