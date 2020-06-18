Kaza, dÃ¼n merkeze baÄŸlÄ± BingÃ¶l Sancak beldesi SudÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kÃ¶yÃ¼ mevkisindeÂ meydana geldi. Caner EnÃ¼l'Ã¼n kullandÄ±ÄŸÄ±Â 47 DL 242 plakalÄ± otomobil, kontrolden Ã§Ä±karak, taklaÂ atÄ±p, tarlaya yuvarlandÄ±.

Kazada hurdaya dÃ¶nen araÃ§taki 2 aylÄ±k Bora EnÃ¼l ile annesi Fadime EnÃ¼l,Â yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Caner EnÃ¼l ile ismi Ã¶ÄŸrenilemeyen kiÅŸi de yaralandÄ±. Ã‡evredekilerin haber vermesiyleÂ kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k ekibi, ilk mÃ¼dahale sonrasÄ± 2 yaralÄ±yÄ± ambulanslarlaÂ BingÃ¶l Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.Â

Fadime EnÃ¼l ve bebeÄŸi Bora EnÃ¼l'Ã¼n cansÄ±z bedenleri ise morga konuldu. KazaylaÂ ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â