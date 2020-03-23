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23.03.2020 - 14:21 | | İHA

Otomobil tarlaya uçtu! 2 kişi yaralandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Otomobil tarlaya uçtu! 2 kişi yaralandı

Kaza saat 10.00 sıralarında Ağaçlı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Sedat K. yönetimindeki 09 HE 149 plakalı otomobil Ağaçlı yolunda seyir halinde ilerlerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçtu. Kazada sürücü Sedat K. ve yanında oturan arkadaşı Muhammet A. yaralandı. Olay yerine çok sayıda 112 ekibi ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tarlaya uçan otomobil ise vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

 

 

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