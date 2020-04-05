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05.04.2020 - 11:21 | | DHA

Otomobil 250 metrelik uçuruma yuvarlandı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobildeki Bahri Şenli (24) öldü, sürücü Abdurrahman Alaettinoğlu (39) ise ağır yaralandı.

Otomobil 250 metrelik uçuruma yuvarlandı! 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza, sabaha karşı Alanya kırsalındaki Deretürbelinas Mahallesi Susuz Yaylası yolunda meydana geldi. Abdurrahman Alaettinoğlu yönetimindeki 07 NA 2277 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Yoldan geçen sürücüler, kazayı fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AKUT ekibi sevk edildi.

Uçuruma inen ekipler, yaklaşık 250 metre aşağıda otomobile ulaştı. Sürücü Abdurrahman Aleattinoğlu ile yanındaki Bahri Şenli'nin ise araçtan fırladığı tespit edildi. Abdurrahman Aleattinoğlu aracın yakınlarında ağır yaralı bulunurken, Bahri Şenli'nin ise yaklaşık 100 metre yukarıda cansız bedenine ulaşıldı.

AKUT ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralı Abdurrahman Aleattinoğlu bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Aleattinoğlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Bahri Şenli'nin cansız bedeni ise savcının incelemesinin ardından bulunduğu yerden çıkarılarak Alanya Belediye Mezarlığı morguna konuldu.

2 büyükşehrin bu mahallelerinde seyahat yasağı uygulanmıyorTürkiye’de, corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan 30 büyükşehre ve Zonguldak’a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Ordu’nun Şenbolluk ile Samsun’un Ambartepe Mahallelerinde bu yasak işlemiyor. İki büyükşehrin sınırı olarak kabul edilen dar yolun bir tarafındaki haneler Ordu iline kayıtlı iken, diğer tarafta Samsunlu vatandaşlar ikamet ediyor.
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