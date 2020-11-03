Otomobil, yola çıkan sürüye çarptı: 30 koyun telef oldu

Kaza, Ereğli-Karapınar kara yolu Kuzukuyu mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Yusuf Tuna yönetimindeki 42 AEH 001 plakalı otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Kazada koyunlardan 30'u telef oldu. Telef olan koyunlar çöp kamyonuna yüklenip, gömüleceği alana götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadıKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.