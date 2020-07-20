Otomobil yolcu minibüsüne çarptı! 3'ü ağır 13 yaralı

Kaza, Diyarbakır- Bingöl karayolu üzerinde buluna Lice ilçesi Beyler mezrası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan yolcu alıp ilçeye getiren 21 AAT 250 plakalı yolcu minibüsü, köy girişinde yolcu indirmek için durdu. Bu sırada arkadan gelen 38 HS 697 plakalı otomobil minibüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüs takla attı. Kazada 13 kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Lice ve Diyarbakır'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.