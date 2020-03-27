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27.03.2020 - 16:49 | | DHA

Otomobil yolda açılan çukura düştü, sürücü yaralandı!

Kırıkkale’de, Orçun Duman'ın (20) kullandığı otomobil, hızlı tren şantiyesine gittiği için kullanılmayan yolda açılan çukura düştü. Yaralanan Duman, hastaneye kaldırıldı.

Otomobil yolda açılan çukura düştü, sürücü yaralandı!

Kaza, öğle saatlerinde Etiler Mahallesi 1206 Sokak'ta meydana geldi. Orçun Duman, 71 AN 174 plakalı otomobili ile hızlı tren şantiyesine gittiği için kullanılmayan tali yola girdi. Ancak otomobil, yola açılan 1 metrelik çukura düştü. Kazada, Duman araç içerisinde sıkışarak, yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan Duman, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Orçun Duman’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada mahalle halkı, aynı çukura daha önce 4 otomobilin düştüğünü, gerekli önlemin alınmadığını ileri sürdü.

 

 

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