Otomobilde kaçak sigaralar bulundu, sürücü gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde yapılan rutin kontrol sırasında, şüphe üzerine plakası açıklanmayan otomobilin sürücüsünü durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış 6 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sigaralara el koyan polis, kimliği açıklanmayan sürücüyü de gözaltına aldı.