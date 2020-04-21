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21.04.2020 - 09:19 | | İHA

Otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir kişi, otomobilin içindeki kız arkadaşını dakikalarca tekme tokat dövdü. Çevredeki vatandaşların tepkisine aldırış etmeyen adamın kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlar kameralara yansıdı.

Otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 06 FTZ 68 plakalı otomobilin içindeki çift uzun süre sözlü olarak tartıştı. Tartışmada şahıs, kadının yüzüne defalarca tokat ve yumruk attı.

Daha sonra otomobilinden inen adam, hızını alamayarak otomobilin kapısını açıp kadına tekmeler savurdu. Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar adama müdahale etmek istedi.

O esnada şahıs kendine müdahale etmek isteyen vatandaşlara da tepki gösterdi.

Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verince çift otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü

Sultangazi'deki kaza anı kameradaSultangazi'de sürücüsünün makas atmaya çalıştığı otomobil, emniyet şeridinde ikaz lambaları açık şekilde bekleyen başka bir otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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