Otomobilde uyuşturucularla yakalandılar

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine Kulu- Ankara yolu üzerinde dün akşam saatlerinde önlem alan ekipler, sevkiyat yapıldığını belirlediği otomobilin sürücüsünü durdurdu. Otomobilde yapılan aramada; 1388 uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı üzerinde durulan 1750 lira ele geçirildi. Araçta bulunan B.G. (23), H.S. (23) ve C.C. (26) gözaltına alınırken, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.