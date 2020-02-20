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20.02.2020 - 09:59 |

Otomobilde uyuşturucularla yakalandılar

Konya'nın Kulu ilçesinde, jandarmanın uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi yakalandı. Şüphelilerin otomobilinde; 1388 uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 750 lira ele geçirildi.

Otomobilde uyuşturucularla yakalandılar

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine Kulu- Ankara yolu üzerinde dün akşam saatlerinde önlem alan ekipler, sevkiyat yapıldığını belirlediği otomobilin sürücüsünü durdurdu. Otomobilde yapılan aramada; 1388 uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı üzerinde durulan 1750 lira ele geçirildi. Araçta bulunan B.G. (23), H.S. (23) ve C.C. (26) gözaltına alınırken, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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