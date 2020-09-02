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02.09.2020 - 14:57 | | DHA

Otomobili sulama kanalında bulundu, kendisi ortada yok

Aydın Söke ilçesinde yaşayan Hüseyin Arslan'dan 2 gündür haber alınamayınca, yakınlarının haber vermesi üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Sulama kanalına düşen otomobil bulunurken, araçta bulunamayan Arslan için arama çalışmaları devam ediyor.

Otomobili sulama kanalında bulundu, kendisi ortada yok

Aydın Söke'deki cezaevinde infaz katibi olarak görevli, evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Arslan (59), yıllık izinde Didim'e tatile gitti. Arslan, pazar günü, Söke'deki evine dönmek için aracıyla yola çıktı, ancak evine dönmeyince yakınları meraklandı.

Ailesinin jandarmaya kayıp başvurusunda bulunması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Didim- Söke arasındaki mobese kayıtlarını incelemeye alan ekipler, Arslan'ın otomobilini, son olarak Balat Mahallesi yakınlarında tespit etti. AFAD ekiplerinin de katılımıyla aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Dün saat 22.30 sıralarında, Hüseyin Arslan'a ait otomobil, sulama kanalında bulundu.

Otomobil sulama kanalından, vinçle çıkarıldı, ancak araçta Arslan'ın olmadığı görüldü. Arslan'ın kanalda olma ihtimaline karşın arama çalışmaları için İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAT) istendi.

Bölgeye gelen dalgıçlar, sazlık alandaki sulama kanalında Arslan'ı aramaya başladı. 

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