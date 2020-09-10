10.09.2020 - 11:12 | | DHA
Otomobilin altında kalan yaşlı kadın feci şekilde can verdi!
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ayşe Atlıkan (83), hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde, Gölcük Yüzbaşılar Mahallesi’nde meydana geldi. Deniz A. yönetimindeki 41 BS 419 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Atlıkan’a çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Otomobilin altında kalan yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ayşe Atlıkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Zeynep Şenpınar cinayetinde yeni görüntüler ortaya çıktıMuğla'da milli boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından dövülüp göğsünden bıçaklanarak öldürülen Zeynep Şenpınar'ın(25) öldürülmeden önce bulunduğu evden kaçtığı anlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. DHA'nın ulaştığı görüntülerde, sevgilisinden kaçan Zeynep'in binadan koşar adımlarla çıktığı görülüyor.