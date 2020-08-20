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20.08.2020 - 16:19 | | DHA

Otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü Mustafa Çakır, yaralandı.

Otomobilin çarptığı bisikletteki çocuk yaralandı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ahmet Akyollu Caddesi Milli İrade Meydanı Kavşağı’nda meydana geldi. Melek Sedefli (38) yönetimindeki 34 ZB 7425 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mustafa Çakır’ın (15) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada, bisikletten düşüp, başını kaldırıma çarpan Çakır yaralandı.

Mustafa Çakır, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Melek Sedefli ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul tepkisi: Adeta rezillikSon dakika gelen habere göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Congresium'da düzenlenen AK Parti Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçim döneminde atıp tutanların, düne kadar yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiğini sizler de görüyorsunuz değil mi? Onu o hale getiren bizdik, ama şimdi bakın ne hale geldi. Ülkemizin pek çok yerinde benzer tablolara şahitlik ediyoruz. Çöp dağlarıyla İstanbul'u devraldık, şimdi İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik' dedi.
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