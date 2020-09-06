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06.09.2020 - 10:29 | | İHA

Otomobilin çarptığı kadın feci şekilde can verdi!

Samsun'da otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Otomobilin çarptığı kadın feci şekilde can verdi!

Kaza, İlkadım ilçesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Önder idaresindeki 55 ADV 988 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaya Nazlı Oda'ya (50) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Nazlı Oda, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Nazlı Oda, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Barınaktaki bu görüntülere tepki yağıyorİZMİR'in Tire Belediyesi Köpek ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvanseverler, köpeklerin kötü koşullarda bakıldığını öne sürüp tepki gösterdi. 1 yıldır hayvan hakları için mücadele verilen ve pek çok kez gündeme gelen barınakta, belediyenin söz verdiği gibi; hayvanların yaşam koşullarını bir an önce düzeltmesi isteniyor.
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