MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otomobilin çarptığı motosikletli ve kafesteki kuşu öldü!
ABONE OL
01.03.2020 - 12:31 | | DHA

Otomobilin çarptığı motosikletli ve kafesteki kuşu öldü!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen alkollü sürücüsünün kullandığı otomobil, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Ülfet Öğe (43), yaşamını yitirdi, yanındaki muhabbet kuşu da telef oldu.

Otomobilin çarptığı motosikletli ve kafesteki kuşu öldü!

Kaza, saat 00.30 sıralarında Denizli- Aydın karayolu, Nazilli eski Polis Okulu Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Nuri K. yönetimindeki 09 NK 776 plakalı otomobil, anayola çıkan Ülfet Öğe yönetimindeki 35 LD 599 plakalı motosiklete çarptı. Otomobilin önünde sürüklediği motosiklet ikiye bölündü, sürücüsü Öğe ağır yaralandı. Yaklaşık 600 metre ilerde durabilen otomobil sürücüsü Nuri K., '155 Polis İmdat' ihbar hattını arayıp, yardım istedi.

Gelen ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ülfet Öğe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Öğe'nin yanında taşıdığı kafesteki muhabbet kuşu da telef oldu.

Gözaltına alınan Nuri K.'nin yapılan kontrollerinde 2.78 promil alkollü olduğu belirlendi.

 

 

Emekli doktor ve hemşireler de göreve çağrılacakÇin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya diz çöktüren koronavirüse dair haberler gelmeye dünyanın dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 86 bin 900'ü geçti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

Yunan Bakan'a mülteci yanıtı

300 ameliyat sonra su içti

300 ameliyat sonra su içti

Sıradaki Haber