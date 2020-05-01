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01.05.2020 - 10:41 | | DHA

Otomobilin çarptığı, Suriyeli yaşlı kadın öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken, otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Fasla el Ali (88), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Otomobilin çarptığı, Suriyeli yaşlı kadın öldü

Kaza, dün gece, Kızıltepe merkezdeki Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli Fasla el Ali'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PP 7275 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadının yola savrulduğunu gören çevredekiler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı Ali'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Acil serviste tedaviye alınan Fasla el Ali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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