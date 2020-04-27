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27.04.2020 - 16:50 | | AA

Otomobilin çarptÄ±ÄŸÄ± yaya feci ÅŸekilde can verdi!

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilÃ§esinde kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada otomobil Ã§arpan kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Otomobilin çarptÄ±ÄŸÄ± yaya feci ÅŸekilde can verdi!

Mevlana Mahallesi Mustafa Kemal PaÅŸa BulvarÄ±'nda, E.K. yÃ¶netimindeki 06 BJD 532 plakalÄ± otomobil, kontrolden Ã§Ä±karak aydÄ±nlatma direÄŸine ve kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen Ziya Turgut IÅŸÄ±k'a (62) Ã§arptÄ±. ArdÄ±ndan yan yola geÃ§erek park halindeki 38 FC 218 plakalÄ± araca da Ã§arpan otomobil, taksi duraÄŸÄ±na vurarak durabildi.

Kazada aÄŸÄ±r yaralanan IÅŸÄ±k, 112 Acil Servis ekiplerince kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ÂKayseri Åžehir Hastanesinde mÃ¼dahaleye raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ E.K, olayÄ±n ardÄ±ndan polis ekiplerince gÃ¶zaltÄ±naÂ  alÄ±ndÄ±.

Ã–te yandan, kaza Ã§evredeki bir apartmanÄ±n gÃ¼venlik kamerasÄ±ncaÂ  kaydedildi.

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YunuslarÄ±n nadir görülen Ä±ÅŸÄ±k saçan gösterisi kameradaABD'nin California eyaletinde bazÄ± deniz planktonlarÄ±nÄ±n okyanusta mavi Ä±ÅŸÄ±k yaymasÄ± sonucu ortaya çÄ±kan yakamoz olayÄ± görüntülendi. Patrick Coyne adlÄ± bir kiÅŸi, okyanusta Ä±ÅŸÄ±k saçan bu planktonlarÄ±n arasÄ±nda yüzen yunuslarÄ± görüntülemeyi baÅŸardÄ±.
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