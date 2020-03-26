Otomobilin koltuklarına gizlenen ruhsatsız 3 tabanca bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan istihbari çalışmalarla H.Y.'nin, kaçak silah ticareti yaptığı belirlendi. Bu kapsamada harekete geçen ekipler, otomobille giden H.Y.'yi Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Girmeli Mahallesi mevkisinde durdurdu. Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada, koltuk aralarına gizlenen ruhsatsız 3 tabanca buldu. Tabancalara el koyulurken, H.Y. ise gözaltına alındı.