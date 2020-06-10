MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
ABONE OL
10.06.2020 - 09:32 | | DHA

Otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberi... Kırıkkale'de, girdiği park halindeki otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Otomobilin motor bölümünde sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Kırıkkale'de Can Gülüşen, sabah saatlerinde Yenidoğan Mahallesi 614'ıncı Sokak'ta park ettiği otomobilinin direksiyonuna geçti. Bu sırada otomobilin motor kısmından köpek sesi geldiğini fark etti. Aracın kaputunu açan Gülüşen, yavru köpeğin motor kısmında sıkıştığını gördü. Yavru köpeği sıkıştığı yerden çıkaramayan Gülüşen, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, bazı bölümleri sökerek yavru köpeği zarar görmeden kurtardı. Köpek, itfaiye erlerince kontrol için Kırıkkale Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

 

Çaptığı sürücüyü yerde gördü, gözyaşları sel oldu!Son dakika haberine göre Antalya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazanın ardından kanlar içinde yerde kaldı. Otomobilin kadın sürücüsü ise çarptığı şahsın halini görünce gözyaşlarına boğuldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS için geri sayım! Sınav giriş yerleri ve belgeleri erişime açıldı mı?

YKS için geri sayım! Sınav giriş yerleri ve belgeleri erişime açıldı mı?

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Pendik'te cadde ortasında bıçaklı dehşet; o anlar kamerada

Pendik'te cadde ortasında bıçaklı dehşet; o anlar kamerada

Sıradaki Haber